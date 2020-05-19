Nurullah Aslan için Sergen Yalçın devrede

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, gözünü kaleci transferine dikmişti.

Bu doğrultuda Süper Lig ekibi Başakşehir’de Mert Günok’un ardından ikinci kaleci konumuna gerileyen Volkan Babacan için temaslarını sürdüren Kara Kartal, Türk Futbolu’nun son dönemdeki parlayan ismi Nurullah Aslan için de girişimlerine devam ediyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider konumda bulunan Samsunspor formasıyla bu sezon 28 maça çıkıp kalesinde sadece 11 gol görerek Türkiye’de profesyonel liglerde bu alanda en başarılı isim olan 22 yaşındaki kaleci için yönetimin ardından bu kez Sergen Yalçın devreye girdi.

Operasyonun tamamlanmasını bekliyor

Kara Kartal’ın genç teknik adamı Sergen Yalçın’ın, başarılı kaleci konusunda hem kendisi hem de yardımcıları aracılığıyla bilgi topladığı bildirildi. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’la da 2,02’lik file bekçisi için görüşen Sergen Yalçın’ın, yönetimin bu konudaki operasyonu tamamlamasını beklediği ifade edildi. Samsunspor Başkanı’yla ilk yapılan temasta 6 milyon Euro’luk ekstrem bir bonservis bedeliyle karşılaşan Beşiktaş Yönetimi’nin, bu konuda yakın zaman içerisinde Karadeniz temsilcisinin kapısını tekrar çalması bekleniyor. Kadrosunda birçok genç oyuncu bulunduran Beşiktaş’ın, oyuncu artı bir miktar para formülüyle bu transfere nokta koymayı amaçladığı öğrenildi.

Mehmet Ali Sabuncu