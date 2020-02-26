Nursal Bilgin’e son görev

Kasımpaşa’nın, Denizlispor’la maç oynadığı sırada tribünde kalp krizi geçiren idari yöneticisi Nursal Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayata gözlerini yummuştu.

Kasımpaşa Kulübü’nden alınan bilgiye göre Nursal Bilgin’in cenazesi bugün toprağa verilecek. Etiler Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.