Nursal Bilgin’e son görev

Kasımpaşa’nın, Denizlispor’la maç oynadığı sırada tribünde kalp krizi geçiren idari yöneticisi Nursal Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayata gözlerini yummuştu. Nursal Bilgin’in cenazesi bugün toprağa verilecek

26 Şubat 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Nursal Bilgin’e son görev

Kasımpaşa’nın, Denizlispor’la maç oynadığı sırada tribünde kalp krizi geçiren idari yöneticisi Nursal Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayata gözlerini yummuştu.

Kasımpaşa Kulübü’nden alınan bilgiye göre Nursal Bilgin’in cenazesi bugün toprağa verilecek. Etiler Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...