Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa - Denizlispor arasında oynanan müsabaka sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin için Etiler Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumun cenazesine Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmiz Öksüz, Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yanı sıra Kasımpaşalı futbolcular, idareciler ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.

Nursal Bilgin’in cenazesi Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hasan Hilmi Öksüz: "Nursal Bey için güzel şeyler söylemeye devam edeceğiz"

Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, sevdikleri bir insanı kaybettiklerini ifade ederek, "Nursal bey bizim sevdiğimiz bir abimiz, arkadaşımız ve dostumuzdu. Kulübe uzun zamandır hizmet eden bir dostumuzdu. Aramızdan ani ayrılışı bizi gerçekten üzmüştür. Tribünde eşi ve iki çocuğuyla maç seyrederken krizi geçirmesi ayrıca bizi üzmüştür. Hayat böyle bir şey. İnsan doğuyor büyüyor ve ölüyor. Dolayısıyla önemli olan şey giden kişinin arkasından güzel şeyler söylenmesidir. Biz her alanda Nursal Bey için güzel şeyler söyleyeceğiz. Çünkü ona layık bir insandı. İnşallah Allah ona gani gani rahmet eder. Mekanı cennet olur. Bize başsağlığı dileyen tüm kulüp başkanları sağ olsun var olsun. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Aytaç Kara: "Kasımpaşa’yı ne kadar düşündüğünü tahmin edemezsiniz"

Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara ise, Nursal Bilgin ile çok güzel zamanlar geçirdiklerinin altını çizerek, “Nursal abi ile ben bu sene tanıştım. Çok kibar ve beyefendi bir insan. Kasımpaşa’yı ne kadar düşündüğünü tahmin bile edemezsiniz. Biz futbol oynarken o da dışarıda bizim oynadığımız şekilde yaşıyordu. Bunu da yaşadığımız üzücü durumda gördük. Her zaman futbol sohbetlerimiz olurdu. Günün 3-4 saati takım arkadaşlarımla ve benimle konuşurdu. Güzel süreler geçirdik. Kendisini çok sevdim. Hepimizin kaderinde bu var. Nursal abinin de ömrü bu kadarmış. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ailesine sevdiklerine başsağlığı sabır diliyorum. Biz de takım olarak ailesinin yanında olmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Kara, Bilgin’in kalp krizi geçirdiği sırada yaşananları anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ambulans içeri girdiğinde kim olduğu gözükmüyordu. Ambulansın yanına gittiğimde Nursal abiyi gördüm. Saha içinde o anki durumu anlatamam. Maç bitince üzücü haberi aldığımızda takım arkadaşlarım ve ben hemen yanına koştuk. Bunlar Rabbimin hepimize yaşatacağı şeyler."

"O gün bana asistin var demişti"

Denizlispor maçı öncesi Nursal Bilgin’in kendisine asist yapacağını söylediğini aktaran Aytaç Kara, "Genelde maç günlerinde konuşurduk. Böyle olacak bunu yapacaksın gibi. O gün de bana asistin var ama golü de zorlayacaksın diyordu. İçine doğmuş sanırım. Böyle güzel muhabbetlerimiz oluyordu. Kendisi çünkü çok kibar çok beyefendi futbolcularla arası çok iyi olan ki görüyorsunuz bugün herkes burada. Bizim de böyle tatlı güzel bir anımız olmuştu" dedi.

İHA