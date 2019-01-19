Galatasaray'dan Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak'a, tecrübeli futbolcu Nuri Şahin mesaj gönderdi.

Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda oynayan ve şu sıralar Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, sosyal medyadan genç futbolcu Ozan Kabak'a "Bundesliga'ya hoş geldin" dedi.

Tecrübeli futbolcuya tavsiyelerde bulunan Nuri şu ifadeleri kullandı:

Bundesliga’ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış...



