Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a mesaj

Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 11:51
- A +
Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a mesaj

Galatasaray'dan Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak'a, tecrübeli futbolcu Nuri Şahin mesaj gönderdi. 

Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda oynayan ve şu sıralar Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, sosyal medyadan genç futbolcu Ozan Kabak'a "Bundesliga'ya hoş geldin" dedi. 

Tecrübeli futbolcuya tavsiyelerde bulunan Nuri şu ifadeleri kullandı: 

Bundesliga’ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış... 


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.