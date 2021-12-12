Abdullah Avcı yönetiminde fırtınalar estiren Trabzonspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. 24'te Cornelius ile öne geçen Karadeniz ekibi, üstünlüğünü koruyamadı. 34'te Fredy'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Antalyaspor, 73'te Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı, 21 puanla 10. sıraya yerleşti. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan ve 27 maçlık yenilmezlik serisi sona eren lider Trabzonspor ise 39 puanda kaldı.

Maçın ardından Abdullah Avcı, genç teknik adam Nuri Şahin ile ilgili övgü dolau sözler sarf etti. 33 yaşındaki teknik direktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli teknik adama teşekkürlerini iletti.

Genç teknik adamın mesajı şu şekilde:

Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam…







