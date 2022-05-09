Antalyaspor, Nuri Şahin'le uçuyor... Futbolcusu ve kaptanı olarak başladığı sezonda Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından Antalyaspor'un başına geçen Nuri Şahin teknik adamlık kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

8. hafta sonunda 14. sırada Akdeniz ekibini devralan 33 yaşındaki hoca camiaya Avrupa hayallerini kurdurmaya başladı. Bu akşam da lig üçüncüsü Konyaspor 'u 3-2 devirerek son 14 lig maçını da kaybetmeyen Kırmızı-Beyazlılar'da Nuri Şahin alkışları toplamayı başardı.

Kısa sürede hem oyuncu iletişimi hem de teknik-taktik açıdan beğeni kazanan ve Avrupa ekipleri ile büyük takımların dikkatini çeken tecrübeli çalıştırıcının şimdiden gelecekteki durağı da merak konusu olmaya başlandı.