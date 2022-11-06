Nuri Şahin: Yanlıştan erken döndük

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 13'üncü haftasında sahasında oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde oynadığı son 3 maçı da kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı ve yükselişini sürdürdü. Akdeniz ekibi, ligde puanını 16'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı. Mücadelenin ardından Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

NURİ ŞAHİN: TAKTİKSEL OLARAK FARKLI BİR DÜŞÜNCEMİZ VARDI AMA TUTMADI

Takımda gıda zehirlenmesi olduğu için rahatsızlanan yardımcı antrenörlerden Michael Lindesman'ın hastaneye gitmesi ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in kendisine eşlik etmesi sonucunda basın toplantısına Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin katıldı. Nuri Şahin, maça çok kötü başladıklarını dile getirdi. Şahin, "Planladığımızın tamamen dışında maça başladık. Zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Değişiklikle oyuna az da olsa ortak olmaya başladık. Gollerle beraber de momentumu da yakaladıktan sonra iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Taktiksel olarak farklı bir düşüncemiz vardı ama tutmadı ve yanlıştan erken döndük. İyi bir sonuç aldık ve çok mutluyuz" dedi.

"LUYINDAMA TAKTİKSEL OLARAK ÇIKTI"

Christian Luyindama'nın erken çıkartılmasıyla ilgili gelen soruya Nuri Şahin, "Luyindama'yı taktiksel değişiklik olarak kenara aldık. Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. Karagümrük'te Ozdoev'i iyi kapatamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu. Bazen tutmuyor ama bugün tuttu" diye konuştu.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

"Geçen sezon yaşanan düşüş ve çıkışın bu sezonda aynı şekilde ilerlediğini düşünüyor musunuz" sorusuna Şahin, "Biz maç maç bakıyoruz. Geçen sezon ile bu sezonu çok karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı oyunculardan kurulu bir takım ve sezon başını beraber geçirmiş bir takım var. Bazen sonuçlar gelmiyor ve bu sezon 6 haftalık bir süreçten geçtik. Sezona iyi başlamıştık. Oyun ve puansal anlamda ama bunlar futbolda var. Biz büyük bir seri yapacağız diye değil maç maç bakıyoruz. Önümüzde kupada oynayacağımız Pendik ve İstanbul'da oynayacağımız bir maç var. Ondan sonra çok enteresan bir ara var" diye cevap verdi.

"LARSSON'UN DURUMU İYİ"

Maçta sakatlanarak çıkan Sam Larsson'un kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hafif ağrısı oldu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. O da yoruldu ve 3 maç arka arkaya oynadı. Ağrısı oldu ama durumu iyi" dedi.

"UFUK AKYOL ÜZERİNE KOYA KOYA GİDİYOR"

Sakatlıklardan çok çeken Ufuk Akyol ile ilgili Şahin, "Ufuk'ta en büyük sorun sakatlığıydı. Ondan sonra iyi gidiyordu. Sezon başını da iyi geçiremedi. Şimdi ritim yakaladı ve bizim için çok önemli bir oyuncu. Oyun zekası çok güçlü bir oyuncu, üzerine koya koya gidiyor" şeklinde konuştu.

DHA