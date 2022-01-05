Nuri Şahin ve Önder Karaveli için büyük fırsat

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın’ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda.

Antalyaspor’da ise teknik direktör Ersun Ya nal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3’üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor.