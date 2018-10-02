Nuri Şahin ve Hamit Altıntop dolandırılmış!

2011-2012 sezonunda Real Madrid kadrosunda bulunan Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in, İspanya'da bir vergi müfettişi tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

02 Ekim 2018, Salı 11:36
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İspanya'da yayın yapan El Mundo gazetesinde yer alan habere göre; 2011-2012 sezonunda Real Madrid'in sözleşmeli futbolcuları Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, o dönemde vergi hilesinin kurbanı oldu. İspanya'da bir vergi müfettişi, iki milli futbolcu ve aralarında 40 üst düzey futbolcunun daha bulunduğu, toplamda 6,5 milyon Euro'luk vurgun yaptı.

Haberde, vergi müfettişinin futbolculardan alınan vergiler konusunda yapılması gereken 6,5 milyon Euro'lık ödemeyi kendisinin belirlediği bir şirkete aktardığı belirtildi.

Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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