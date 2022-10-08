Nuri Şahin şokta! Antalyaspor 5 maçta 1 puan aldı...

Geride bıraktığımız sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Antalyaspor daha öncesinde 5 yıllık uzun bir sözleşme imzaladığı tecrübeli hocayla art arda alınan kötü sonuçların ardından 8. hafta sonunda yollarını ayırmıştı. 'Şampiyon' apoletli Yanal'ın ardından Kırmızı-Beyazlılar'ın başına kimin geçeceği merak edilirken, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Akdeniz ekibinde çok ünlü bir teknik adama da takımın emanet edilebileceği konuşuluyordu.

Başkan'dan büyük sürpriz

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin sürpriz bir karara imza atarak o dönem takımda futbolcu olarak görev yapan Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturttu. İkili arasında birkaç gün süren görüşmeler sonucunda Nuri Şahin 33 yaşında futbolu bırakma kararı aldı ve uzun süredir düşündüğü teknik adamlık görevine büründü.

Sezonu 7. bitirdi

Pro Lisansı olmadığı için geride bıraktığımız sezonu 'Futbol Sorumlusu' adı altında geçiren, takım kadrosunda futbolcu olarak ismi yazan genç çalıştırıcı, Antalyaspor'a müthiş bir dokunuş yaptı. Hem oynattığı futbol hem de aldığı sonuçlarla teknik direktörlük kariyerine harika bir başlangıç yapan Şahin geçen sezon ligde son 16 maçta mağlubiyet yüzü görmemiş ve Antalyaspor sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

Pro Lisans yaramadı!

Nuri Şahin'in bu performansı sadece Antalyasporlular tarafından değil, tüm Türk futbol kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştı. Tüm rüzgarı arkasına alan başarılı çalıştırıcı yeni sezona ise Pro Lisans kursuna başvurduğu için bizzat teknik direktör olarak başladı. Ancak Şahin'in planları bu kez tutmadı!

Arka arkaya şoklar!

Galatasaray mağlubiyetiyle sezona giren Antalyaspor, Ümraniye ve Trabzonspor galibiyetleriyle yeniden hava bulsa da ardından arka arkaya şokları yaşadı. Gaziantep FK'ya 5-2, Kasımpaşa'ya 2-0, Kayseri'ye 1-0 ve Adana Demir'e de 3-0 kaybeden Akdeniz ekibi bugün de Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Kırmızı-Beyazlılar maç fazlasıyla küme hattının sadece bir basamak üzerinde yer alıyor.







