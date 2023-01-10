Paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikâyeleri" etkinliğiyle Antalyalılarla buluşturdu. Etkinliğin ilki Antalyaspor iş birliğiyle bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulüp Başkanı Av. Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Güreşçi ve Survivor Şampiyonu İsmail Balaban, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncusu ve Menajeri Jessica Çarmıklı, Türk Kadın Milli Futbolcusu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Didem Karagenç, Türk Kadın Milli Futbolcusu Galatasaray Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Berna Yeniçeri konuşmacı olarak katıldı.





Nuri Şahin, vefat eden dedesinin, hayatındaki rolünü anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahneye çıkarak kendi hayatıyla ilgili notlar paylaştı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Muhittin Böcek’ten sonra ise sahneye Nuri Şahin çıktı. Vefat eden dedesinin, hayatındaki rolünü anlatan şahin gençlere tavsiyelerde bulundu. Şahin, “Benim futbol hikâyem ben henüz 4 yaşındayken abimi almaya gittiğimiz sahanın kenarında dedemle paslaşırken başladı. Beni ilk futbola başlatan ve bir kulübe yazdıran dedemdi. Sonra kendisi kansere yakalandı ve 2000 yılında kaybettik. Dedem vefat etmeden önce babama ‘bu çocuk istediği ne ise onu yapsın. İster okusun, ister futbolcu olsun, bu vasiyetimdir’ dedi. Dedem vefat ettikten 2 ay sonra ben Dortmund’a transfer oldum ve oradaki hikâyem başladı. Hayatımdaki birçok şeyi dedem nasıl isterdi, dedem olsa ne yapardı? Diye düşünerek yapıyorum. Karşınızda da 34 yaşında Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu olarak duruyorum” dedi.

“Hakeme tepki göstersem bile puan gelmeyecekti”

Nuri Şahin, “Herkesin yaşadığı hayal kırıklıkları vardır. Benim de oldu ve olmaya devam ediyor. Her hayal kırıklığında durursak zaten bir şey başaramayız. Örneğin Antalyaspor 8 haftadır kaybediyor ben tesise gülerek giriyorum. Herkes neden gülüyor diye bakıyor ama neden gülmeyeyim? Sonuçta deniyoruz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz ama orada durursak Antalyaspor’u bir yere getiremeyiz. Aynısı evlilikte, iş yerinde, eğitim hayatınızda ve arkadaşlarınızda da oluyor. Hayal kırıklığı elbette olacak eğer olmazsa hayallerimize ulaşamayız. Hayal kırıklıklarımı motivasyon olarak kullanıyorum. Antalyaspor kazanamadı mı? Sonraki hafta kazanırız, çok şükür ki biz 16 hafta maç kaybetmedik. Şimdi 3 maç kaybediyorsunuz özellikle Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız maçı izlediniz. Herkes hakeme tepki göster diyor ama göstersem bile puan gelmeyecek. Bende oyuncularıma maçtan sonra tamam haklısınız bende çok üzgünüm ama 2-0 yapıp maçı ortaya doğru getirmeyeceğiz. Hatayı kendimizde aramalıyız” şeklinde konuştu.

“Şampiyonlar Ligini teknik direktör olarak kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya mecburum”

Şahin, hayal kırıklarının kendisini daha da motive ettiğini belirterek, “Motivasyon elde etmeyi kendime hedef gösteririm. Benim hayatımda hayal kırıklıkları çok oldu. En büyük hayalim olan Real Madrid’de oynadığım dönemde çıktığım ilk idmanımda sakatlandım. Madrid kariyerim istediğim gibi olmadı. 6 senelik bir kontrat imzaladım ben orada hatta kendimce hesap yaptım ve 3 kere Şampiyonlar Ligini kazanırım dedim. Bu benim en büyük hayalim futbolcu olarak gerçekleştiremedim ama hala en büyük hayalim. Ben şimdi oturup futbolculuk bitti Şampiyonlar Ligini kazanamam mı diyeyim? Öyle bir dünya yok. Nuri Şahin teknik direktör olarak kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya mecbur. Oradan her zaman bir motivasyon elde etmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.(İHA)