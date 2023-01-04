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Nuri Şahin oyuncularına izin vermedi!

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası soğukkanlı ve sportmence davranışları sosyal medyada takdirle karşılandı.

04 Ocak 2023, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
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Nuri Şahin oyuncularına izin vermedi!

Spor Toto Süper Lig 'de son dönemde yaşanan hakem ve VAR tartışmalarının ardından kulüpler arasında ortam gerildi. Kulüplerin çoğu hakem yönetimlerinden şikayetçi olurken, 'sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler' de sergileniyor. Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının hemen akabinde sportmence davranışları, futbolseverlerin takdirini topladı.

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OYUNCULARINI ENGELLEDİ

Kırmızı-beyazlı oyuncular, uzatma dakikalarında buldukları ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gollerinin ardından itiraz etmek için hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarına doğru hareketlendi. 34 yaşındaki teknik adam, talebelerini engelleyip soyunma odasına gitmeleri yönünde direktif verdi. Bu esnada Kadir Sağlam, teknik sorumlu Alfons Groenendijk'e kırmızı kart gösterdi.

JORGE JESUS'U TEBRİK ETTİ

Nuri Şahin oyuncularının tepkisine set çektikten sonra hakem triosu ile bir süre konuştu. Daha sonra Sağlam ve yardımcılarının eline sıkan genç teknik adam, meslektaşı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yanına giderek tebrik etti. Maçın ardından gerilen ortamı yumuşatmak için büyük çaba sarf eden Nuri Şahin'in soğukkanlılığını koruması ve centilmence davranışları, sosyal medyada da takdirle karşılandı. (Skorer)

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