Nuri Şahin hakkında flaş açıklama! 'Geri gelmeyecek'

Werder Bremen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan, adı Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman kulübünün Sportif Direktörü Frank Baumann, Nuri Şahin cephesiyle görüştüklerini belirtirken, "İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu belirtebilirim" ifadelerini kullandı.

'Geri gelmeyecek'

Geçirdiği sakatlık nedeniyle pandemi arasının ardından oynayamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, tedavi için Dortmund'a gitmişti. Eski milli oyuncunun bir daha Bremen'e geri dönmeyeceği ve ayrılığın açıklanacağı kaydedildi.

Milliyet/Skorer





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