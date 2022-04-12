Spor Toto Süper Lig 'de son haftalara girilirken, bazı istatistikler de şekillenmeye başladı. Son olarak 32. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'un, Hatayspor'u 4-1'le geçmesinin ardından Nuri Şahin bu sezon üst üste 5 maç kazanan teknik direktörler listesine giriş yaptı.

3'ü sonradan geldi!

Listede lider Trabzonspor 'un hocası Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'nın çalıştırıcı Sami Uğurlu da yer alıyor. Bu 4 isimden Abdullah Avcı hariç diğer 3 hocanın da bulundukları takıma sezon başında değil de sonradan gelmesi ise dikkat çekti.



