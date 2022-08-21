Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında oynanan maçta Antalyaspor, Trabzonspor 'u 5-2 yenerek farklı bir galibiyet aldı. Genç teknik direktör Nuri Şahin, hocası Abdullah Avcı'ya yine yenilmedi.

NURİ ŞAHİN, HOCASI ABDULLAH AVCI'YI BİR KEZ DAHA ÜZDÜ

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın Milli Takım 'da hocalığını yaptığı Nuri Şahin'e karşı şansı tutmuyor. Genç teknik adam, hocası Abdullah Avcı'yla teknik direktör olarak daha önce ligde 2 kez karşılaşmış ve bu maçların birini kazanırken, diğerinde ise berabere kalmıştı. Nuri Şahin 5-2'lik flaş bir skorla hocası Abdullah Avcı'yı bir kez daha yenmeyi başardı.

Abdullah Avcı'nın Süper Lig'de 3 kez karşılaşıp yenemediği tek Türk meslektaşı Nuri Şahin oldu.