Hakkari Spor Lisesi öğrencisi olan ve 7 aylık bir çalışmadan sonra 14-22 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda rakiplerini yenerek dünya üçüncüsü olan Nurgül Abi, memleketinde ve okulunda sevinçle karşılandı.

Şampiyon öğrenciyi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da makamında kabul ederek tebrik etti. Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve Antrenör Recep Çelik ile birlikte gelen Nurgül Abi'ye altın hediye etti.

Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu, onlardan daha büyük başarılar beklediklerini söyledi. Başarısından memnun olduğunu belirten Nurgül Abi, "Benim için zor bir aşamaydı, 7 aylık bir antremanlardan sonra gittiğim Fransa'da üçüncü oldum. Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu gururlandırdığım için mutluyum. Emeği geçen antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)