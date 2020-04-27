Son dakika haberi... Sağlık problemleri yaşayan Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, ameliyattan bir ay sonra ilk kez görüntülenmişti. Nur Yerlitaş'ın kısacık kesilen saçları ve kilo verdiği dikkatlerden kaçmamıştı. Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcı Cenk Eren, uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurdu. Beynindeki tümörle yaşayan, fark edildikten sonra ameliyat masasına yatan ünlü Nur Yerlitaş'ın kanser tedavisi nedeniyle verdiği onlarca kilo sevenlerini endişelendirmişti.

Peki, anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş kimdir? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi.

Nur Yerlitaş kimdir?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.

Nur Yerlitaş kaç yaşında, neden öldü?

64 yaşında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.

Nur Yerlitaş'ın yer aldığı programlar

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm

“Türkan” – Demet Akalın (2011)

“Karagözlüm” – Serkan Kaya