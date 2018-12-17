Nur Tatar’dan bir madalya daha

Ağustos ayında yeniden tatamiye dönme kararı aldıktan sonra mücadele ettiği 2018 Grand Prix Finali’nde altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu unvanını alan Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Çin’de sona eren Grand Slam Finali’nde -67 kiloda şampiyonluk maçına çıkan 26 yaşındaki sporcumuz, İngiliz rakibi Lauren Williams’a kaybetse de gümüş madalya elde etti.