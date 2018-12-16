2020 Tokyo Olimpiyatları'nda doğrudan katılım yolunda puan veren Taekwondo Grand Slam Turnuvası, 12-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Çin’in Wuxi şehrinde düzenlendi. Olimpik sıkletlerde 16’şar sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye’yi 6’sı kadın, 1’i erkek 7 sporcu temsil etti. Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar Askari, finale giden yolda 3 Çinli sporcuyu yenmeyi başardı. Milli taekwondocu sırasıyla Pan Gao, Mengyu Zhang ve Yunfei Guo’yu mağlup etti. Finalde İngiltere’den Lauren Williams ile karşılaşan Nur Tatar Askari, rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkan Şahin'den Nur Tatar Askari'ye tebrik

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, gümüş madalyanın sahibi olan Nur Tatar Askari’yi kutladı. Başkan Şahin, “Sporcumuz Nur Tatar, yaklaşık 20 gün önce Grand Prix Finalinde altın madalya kazanarak 2020 yolunda olimpik sıralamada birinci sıraya yükselmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından Grand Slam finalinde de gümüş madalya kazanarak, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde iddiasını bir kez daha kanıtladı. Nur Tatar’ı, Teknik Direktörümüz Ali Şahin’i, teknik ekibimizi ve emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Grand Slam finalinde mücadele eden diğer Türk sporculardan erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs ile +67 kiloda Nafia Kuş rakiplerine karşı başarılı performanslar ortaya koymalarına rağmen organizasyona veda etti.

AA