Nur Gencer hayatını kaybetti

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Nur Gencer, 72 yaşında vefat etti. Eczacıbaşı, Efes, Galatasaray ve Tuborg’da yöneticilik yapan Gencer, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörlüğü, FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyeliğinde bulunmuş, 1992’de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirilmişti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gencer’in cenazesi, yarın Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.



