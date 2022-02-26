Umut Evirgen'in bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde geldi ve aşk belgelendi.

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Fettahoğlu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun takipçilerinin fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojisi koymaları 'yeni bir aşk mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Nur Fettahoğlu 8 yıllık eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu'ndan 2021 yılında boşanmıştı...

Kaynak: Hürriyet