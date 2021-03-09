Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump League of Legends evreninde birbirinden kopmaz bir dostluk bağı ile bağlıdır. Eskiden Nunu olarak geçen isim şimdilerde bir yeti olan dostunu da kapsıyor. İkisi birlikte destek orta koridor destek karakterleridir. Ayrıca tank görevi görerek gerek Mid Game'de gerekse Late Game'de üstünlük sağlıyorlar. Bu eşsiz ve benzersiz şampiyonların S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerine göz atabilirsiniz.

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump

Uzun zaman önce sevimli bir çocuk varmış. Bu çocuk büyük bir canavarı öldürerek ne kadar cesur olduğunu kanıtlamak istiyormuş. Fakat canavarın karşısına çıktığında onu öldürememiş. Çünkü bir yeti olan bu canavarın çok yalnız olduğunu görmüş. Canavar sadece bir arkadaş edinmek istiyormuş. İşte tam olarak böyle bir hikaye ile bir araya gelen Nunu ve Willump, kadim bir gücün eseridir.

Birlikte kartopu savaşı yapmayı pek seven dostlarımız, Freljord'u köşe bucak gezerek hayali maceralara atılmaktadırlar. Bir gün Nunu'nun ailesini bulacaklarına inanıyorlar. Onlar şimdiden birer kahraman.

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump Oynanış Biçimi

Öngörü, bu ikilinin pasif skilidir. 5 saldırıdan sonra bir büyüyü mana harcamadan yapabilirler. Böylece ilave etkiler kazanırlar. Oyuna 5 adet yük ile başlar ve bu yükler üste döndükçe yenilenir.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Tüket, Willump rakip minyon ya da canavardan bir ısırık alır. Bununla rakibe gerçek hasar verirken aynı zamanda kendisini iyileştirir. Pasif halde, tüketilen her büyük ya da destansı canavar başına boyut artışı kazanırlar. Azami canları ise 55 saniye boyunca çatışma dışında hareket hızı kazanırlar. Bu skill 5 yük ile sınırlıdır.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Kaynar Kan, kendilerinin ve hedef takım arkadaşının kan sıcaklığı yükselerek saldırı ve hareket hızı değerini arttırırlar.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Buz Patlaması, şampiyonlar rakip birime buzdan bir top atarak büyü hasarı verir. 2 saniyeliğine hareket hızını ve saldırı hızını azaltır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Mutlak Sıfır, 3 saniyeye kadar odaklanarak, bölgedeki ısıyı emerler. Çevresindeki rakip birimlerin hareket hızı değerlerini azaltırlar. Ayrıca saldırı hızı değerlerini de azaltarak, odaklanma sona erdiğinde tüm rakipler büyü hasarı alır.

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump S11 Rün Dizilimi

Nunu ve Willump şampiyonlarının S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Artçı Şok

Yaşam Kaynağı

Kemik Zırh

Aşırı Büyüme

İsabet

Zafer

Efsane: Sıvışma ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump S11 Yetenek Skilleri

Nunu ve Willump şampiyonlarının S11 yetenek skilleri dağılımı;

Tüket: 1- 4- 5- 7- 9

Büsbüyük Top: 2- 14- 15- 17- 18

Kartopu Yağmuru: 3- 8- 10- 12- 13

Mutlak Sıfır: 6- 11- 16

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump S11 Counter Pickler

Nunu ve Willump şampiyonlarının zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Cassiopeia

Riven

Soraka

Sona

Sivir

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Közbıçak

Günateşi Kalkanı

Warmog'un Zırhı

Çivili Zırh

Atiklik Çizmeleri

Ruh Gömleği

Ayrılmaz İkili Nunu ve Willump Kostümleri

Nunu ve Willump şampiyonlarının tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Kocayak Kostümü

Noel Kostümü

Nunu Canavarı Kostümü

Nunu Bot Kostümü

Yıkıcı Kostümü

TPA Kostümü

Zombi Kostümü