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Nuno Mendes, 2026'ya kadar PSG forması giyecek

Yıldızlar topluluğu PSG, Portekiz ekibi Sporting'den satın alma opsiyonlu kiraladığı 2002 doğumlu Nuno Mendes'i 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

31 Mayıs 2022, Salı 11:57 Son Güncelleme:
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Nuno Mendes, 2026'ya kadar PSG forması giyecek

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenerek sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan PSG, transferde çalışmalara başladı. Yıldızlar topluluğu Paris ekibi, Portekiz'in Sporting takımından satın alma opsiyonlu kiraladığı 2002 doğumlu Nuno Mendes'i 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç yaşına rağmen Portekiz Milli Takımı formasını da 13 kez giyen Nuno Mendes, geride kalan sezonda PSG formasıyla 40 maçta görev aldı, 3 asist yaptı. Fransız ekibinin genç sol bek için Sporting'e ödediği bonservis bedeli ise 40 milyon Euro.

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