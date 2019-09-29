Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın Portekizli menajeri Nuno Espirito Santo, Watford'u kendi sahalarında 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş﻿﻿﻿﻿'la UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşacakları mücadeleye ilişkin yorumlarda bulundu.

45 yaşındaki teknik adam, fikstürdeki yoğunluğun kendilerini zorladığını vurgularken "Gerçek şu ki Beşiktaş maçı çok zorlu olacak. Perşembe günü maça çıkıp ardından da uçak seyahati yapmak çok yıpratıcı. Ancak bu, Avrupa kupalarında boy gösteren her teknik adam için geçerli. Championship'ten Premier Lig'e çıktığımız günden beri daha büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu da büyümemizin doğal bir sonucu. Sürekli perşembe-pazar maçları oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler