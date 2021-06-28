Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Yeni teknik direktörünü bugün açıklaması beklenen Fenerbahçe'nin, Wolves'tan ayrılan Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında, kariyerinde hangi takımları çalıştırdı? Tüm detaylar haberimizde...
Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç'un bugün yeni teknik direktörü açıklaması an meselesi. Fenerbahçe'nin Nuno Espirito Santo ile yakından ilgilendiği ve yeni teknik direktörünün olacağı konuşulurken Fenerbahçe taraftarı da Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Portekizli Nuno Espirito Santo hakkındaki detaylar...
Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında?
Fenerbahçe'nin Nuno Espirito Santo ile yakından ilgilendiği ve yeni teknik direktörünün olacağı konuşulurken Fenerbahçe taraftarı da Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Portekizli Nuno Espirito Santo hakkındaki detaylar... 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.
Nuno Espirito Santo hangi takımlarda oynadı?
Deportivo de La Coruña
Copa del Rey: 2001-02
Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09
Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09
Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04
UEFA Avrupa Ligi: 2002-03
Kıtalararası Kupa: 2004
Taça da Liga ikinciliği: 2009-10
Bireysel
Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000
Teknik direktör olarak
Rio Ave
Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14
Taça da Liga ikinciliği: 2013-14
Wolverhampton Wanderers
EFL Championship: 2017-18
Bireysel
La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015
EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017
Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020