Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç'un bugün yeni teknik direktörü açıklaması an meselesi. Fenerbahçe'nin Nuno Espirito Santo ile yakından ilgilendiği ve yeni teknik direktörünün olacağı konuşulurken Fenerbahçe taraftarı da Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Portekizli Nuno Espirito Santo hakkındaki detaylar...

Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin Nuno Espirito Santo ile yakından ilgilendiği ve yeni teknik direktörünün olacağı konuşulurken Fenerbahçe taraftarı da Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Portekizli Nuno Espirito Santo hakkındaki detaylar... 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Nuno Espirito Santo hangi takımlarda oynadı?

Deportivo de La Coruña

Copa del Rey: 2001-02

Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

Kıtalararası Kupa: 2004

Taça da Liga ikinciliği: 2009-10

Bireysel

Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000

Teknik direktör olarak

Rio Ave

Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14

Taça da Liga ikinciliği: 2013-14

Wolverhampton Wanderers

EFL Championship: 2017-18

Bireysel

La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015

EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017

Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020



