Nuno Espirito: Biz attıkça Beşiktaş alan bıraktı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Jota (3) ve Dendoncker kaydetti. Bu skorun ardından Beşiktaş, grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, “Birçok önemli pozisyon yakaladık, onların birkaçını değerlendirdik. Biz gol attıkça, Beşiktaş daha fazla alan bıraktı. Sonunda kazanmasını bildik” dedi.

Beşiktaş’ın genç oyuncuları hakkında da konuşan Espirito, “Oynama şansı bulan gençler için mutlu oldum. Biz de gençlere şans verdik ama önemli olan oyun felsefemize sadık kalmamızdı” ifadelerini kullandı.