Nuggets’tan peş peşe 5. galibiyet

NBA’de Oklahoma City Thunder’ı 121-112 yenen Denver Nuggets, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 10:16
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Nuggets’tan peş peşe 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder’ı 121-112 mağlup etti.

NBA’e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, 121-112 ev sahibi Nuggets kazandı.

Art arda 5. galibiyetini alan Nuggets’ta Nikola Jokic 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Thunder’da Paul George 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 ribaunt, Russell Westbrook 22 sayı, 14 ribaunt, 9 asist ve Jerami Grant 21 sayı, 5 ribaunt üretti.

- Sonuçlar

New York Knicks-Orlando Magic: 108-103

Toronto Raptors-Boston Celtics: 118-95

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 121-112

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