Nuggets’ı Rockets durdurdu

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets’ı 125-113 yenen Houston Rockets, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

08 Ocak 2019, Salı 10:35
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Nuggets’ı Rockets durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sahasında Batı Konferansı lideri Denver Nuggets’ı 125-113 yenen Houston Rockets, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Nuggets potasına 32 sayı gönderen ve 14 asist üreten James Harden galibiyette önemli rol oynarken, Clint Capela 31 sayıyla maçı tamamladı.

Nikola Jokic’in 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk ekipte, Monte Morris 21 sayıyla oynadı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 107-119

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 116-95

Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-113

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 114-102

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 114-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-107

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-101

Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-95

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