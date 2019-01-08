Nuggets’ı Rockets durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sahasında Batı Konferansı lideri Denver Nuggets’ı 125-113 yenen Houston Rockets, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Nuggets potasına 32 sayı gönderen ve 14 asist üreten James Harden galibiyette önemli rol oynarken, Clint Capela 31 sayıyla maçı tamamladı.
Nikola Jokic’in 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk ekipte, Monte Morris 21 sayıyla oynadı.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 107-119
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 116-95
Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-113
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 114-102
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 114-95
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-107
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-101
Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-95
AA