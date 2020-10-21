İlk olarak Beşiktaş tercihiyle ilgili konuşan deneyimli oyuncu, “Burada oynadığım için çok mutluyum. Türkiye’de birçok oyuncu burada olmak ister. Bu ailenin bir ferdi olmak bir ayrıcalık” diye konuştu. Şampiyon olmaları halinde Siyah-Beyazlı taraftarlara verdiği sözü tutacağını söyleyen tecrübeli isim, “Bu sezon çok fazla maç var. Geçen sene de kötü bir başlangıç olmuştu ancak takım üçüncü sıraya yükselmişti. Çok pozitifiz bu konuda ve şampiyonluğa inanıyoruz. Söz veriyorum, şampiyon olunca gitar çalacağım” sözlerini sarf etti.

‘En iyi şekilde başlayacağız’

Lige iyi başlangıç yapamadıklarını da söyleyen N’Sakala, “Çok fazla yeni oyuncu var takımda ve alışma sürecinden geçiyoruz. Bireysel olarak baktığınızda çok iyi oyunculardan kurulu büyük bir takımız. Ancak küçük detaylar var. Bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Bu haftadan itibaren de en kısa zamanda en iyi şekilde tekrar başlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Caner’le tarzlarımız farklı’

Caner Erkin’in ayrılmasının ardından bu futbolcuyla kendisinin kıyaslanması hakkında da konuşan 30 yaşındaki oyuncu, “Kıyaslamayı çok duyuyorum, bu çok karşıma çıkıyor. Benim kendime göre bir tarzım var, onun da kendisine göre bir tarzı var. Aynı sonucu beklemek doğru olmaz. İkimiz de farklıyız” dedi.

‘Daha fazla adapte oluyoruz’

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin’le olan uyumuyla ilgili de konuşan N’Sakala, “Ersin çok iyi bir kaleci. İdmanlarda da bu kaliteyi görebiliyorsunuz. Öğreniyor, öğrenmeye de açık. Hataları olacaktır, herkes hata yapıyor. İlerisi için kendisiyle ilgili çok olumlu düşüncelerim var. Savunmada da birbirimize maç maç daha fazla adapte oluyoruz” sözlerini sarf etti.

‘Erol hoca bana gel demedi’

Transfer döneminde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un kendisini Fenerbahçe’ye götüreceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuşan N’Sakala, “Erol hocayla çok iyi ilişkilerimiz var. Ancak o bana hiçbir zaman bana ‘Fenerbahçe’ye gel’ demedi. Her zaman tercihi bana bıraktı. Ben de burayı tercih ettim” yorumunu yaptı.