Aytemiz Alanyaspor'un sahasında 4-1 kazandığı Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Fabrice N'Sakala, alınan üç puanla farklı bir konuma geldiklerini belirtirken transfer söylentileri hakkında lig bitince konuşacağını söyledi

N'Sakala'dan transfer açıklaması: Bugün aldığımız 3 puanla birlikte farklı bir pozisyona geldik. İlk 5 adına önemli bir avantaj elde ettik. İyi yoldayız. Lig bitince transferi oturup konuşacağız. Teklif olup olmadığıyla ilgili konuşmam doğru olmaz.