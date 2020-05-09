Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe’yle anılan Fabrice N’Sakala geleceği ile alakalı Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Başakşehir’in de kendisini istediğini açıkça dile getiren Kongolu oyuncu, “Çok kulüpten teklif aldım. Başakşehir de beni çok arıyor. İyi bir iletişimdeyiz ama Ocak’ta, Fenerbahçe’den iyi bir teklif almıştım. Ama şimdi her şey değişti” dedi.

‘Büyük bir zevk’

Beşiktaş’la da görüştüğünü açıklayan 29 yaşındaki oyuncu, “Sergen hoca, profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyor. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama oraya gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Büyükler tarafından istenmek bir zevktir. Bakalım sezon sonunda ne olacak. Şu anda Alanya’dayım. Herkesin Alanya’dan büyük bir kulüp olarak bahsetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Neden her sene ilk 4’te olmayalım?” ifadelerini kullandı.