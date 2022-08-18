Beşiktaş 'ın geçen sezon devre arasında kadro dışı bıraktığı Fabrice N'Sakala Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstenmeyen kişi oldum

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi biterek serbest kalan Fabrice N'Sakala "Sporting Lizbon ile yaptığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra, arabada aileme her şeyin bittiğini söyledim. Bu benim son maçımdı. Şampiyon takımın oyuncusuyken bir anda istenmeyen kişi oldum.

Valerien Ismael beni takıma geri getirmek istedi

Yönetim beni istemeyenin teknik direktör Sergen Yalçın olduğunu anlamamı sağladı. Geçici antrenör Önder Karaveli durumu çözemedi. Yeni hoca Valerien Ismael beni takıma geri getirmek istedi. Ama yönetim kurulu bunu kabul etmedi.

Türk kulüpleri benimle ilgilendi

Kış transferinde olası bir değişiklik için disiplini elden bırakmadım. Türk kulüpleri benimle ilgilendi. Ama bir rakibe gidemedim. Beşiktaş ilgilenen yabancı kulüplerle anlaşamadı. Bazen vazgeçmeyi düşündüm. Şimdi yeniden özgür bir oyuncuyum. Bana güven veren bir kulüp bulmaya hazırım." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)