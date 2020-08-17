Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Siyah Beyazlılar'ın Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte N'Sakala'nın açıklamaları:

"Çok heyecanlıyım. Türkiye'de ilk maçım da Beşiktaş'a karşıydı. Şimdi Beşiktaş forması giyeceğim, bu benim için büyük bir gurur."

"Sergen Hoca'nın harika futbolculuğunu izledim. Alanyaspor'da da ondan çok şey öğrendim. Ben de sol ayaklıyım, bana katkısı oldu. Sergen Hoca ile yeniden çalışacağım için mutluyum. Beşiktaş'ta Atiba gibi uzun yıllar kalmak ve onun gibi efsane olmak istiyorum"









'Taraftardan çok etkilenmiştim'

"Taraftarsız oynayacak olmamız çok zor. İmza atarken o da aklımdaydı. Taraftarın önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Rakip olduğumda da Beşiktaş taraftarından çok etkilenmiştim. Taraftarların bana ne lakap takacağını merakla bekliyorum. Bazıları bana 'Fuego' diyordu, Instagram hesabım da öyle. Taraftarlar ne isterse onu söyleyebilir."

"Beşiktaş taraftarına karşı rakip olduğunuzda bile tüyleriniz diken diken oluyor"

'Daha iyi olacağız'

"Şu an için her şey iyi gidiyor. Domagoj Vida ve Atiba gibi oyuncuları tanıyorum. Zaten rakip olarak çok kez oynadık. Diğer arkadaşlarımla da sohbetimiz var, şakalaşıyoruz. Daha da iyi olacağız"

PAOK maçı değerlendirmesi

"PAOK maçı zor olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini duymayı her futbolcu ister. Taraftarımıza Şampiyonlar Ligi'ni armağan etmek istiyoruz. Bazı maçlardan önce Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyerek kendimi motive ediyorum. Beşiktaş olarak Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyoruz. Ben de buraya, bu hedefle geldim. Turu geçmek ve gruplara kalmayı çok istiyoruz."





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