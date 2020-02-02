Nsakala Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de 20. hafta maçında Alanyaspor ile Aytemiz Alanyaspor maçında karşı karşıya gelecek. Demokratik Kongo'lu oyuncu Fenerbahçe maçında oynayabilecek. Cezasını Galatasaray kupa maçında çekecek.
Nsakala maçın maçın 60. dakikasında kırmızı kart gördü. Demokratik Kongolu oyuncu yaralamaya yönelik hareket yapmadığı için muhtemelen 1 maç ceza alacak.
Nsakala cezasını Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçında forma giyemeyecek.
Alanyasporlu futbolcu Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kadıköy'de oynanacak mücadelede forma giyecek.