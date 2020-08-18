Beşiktaş’ın yeni transferi Fabrice N’Sakala, dün Siyah-Beyazlılar’daki ilk röportajını verdi. Kulübün Instagram hesabında yer alan röportajında, Aytemiz Alanyaspor’da beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten başarılı sol bek, “Ondan çok şey öğrendim. Ben de sol ayaklıyım, onunla tekrar çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Atiba Hutchinson gibi elimden geldiğince Beşiktaş’ta uzun süre futbol oynayıp, efsane olmak istiyorum” dedi.

‘Gitar çalma sözü verdim’

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile yapacakları maça da değinen N’Sakala, “Şampiyonlar Ligi’nde olmak ya da olmamak mücadelesi olacak. Tek maç olmasından dolayı çok çalışıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde olmayı çok istiyoruz. Her oyuncu, Şampiyonlar Ligi müziğini sahada dinlemek ister. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalıp, ardından taraftarlarla buluşup güzel günler yaşamak istiyoruz” yorumunu yaptı. N’Sakala, gitar çaldığının hatırlatılması üzerine, “Şampiyon olursak arkadaşlarıma statta gitar çalma sözü verdim” sözlerini sarf etti.