Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan, Caner Erkin'i de gözden çıkaran Kara Kartal'da uzun bir süredir gündem sol bek transferiydi. Aradığı ismi Türkiye'de bulan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Fabrice N'Sakala'ya kanca takmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kongolu oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerde yıllık 1 milyon Euro'ya el sıkışılmıştı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim diğer futbolculardan indirim istediği dönemde 28 yaşındaki oyuncu ile bir kez daha masaya oturuldu.

Resmi sözleşme daha sonra

Yapılan pazarlıklarda N'Sakala'nın hiç zorluk çıkarmadığı öğrenilirken, tecrübeli sol bekin 250 bin Euro'luk indirimi kabul ettiği ve senelik 750 bin Euro'luk ücretle Kara Kartal'la anlaştığı belirtildi. Beşiktaş'a imza atmadan indirimi kabul eden başarılı oyuncu bu kararıyla büyük takdir kazandı. Sol bek transferini şimdiden tamamlayan Siyah- Beyazlılar, her şeyin normale dönmesinin ardından N'Sakala ile resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.

Caner'e de aynı rakam

Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le de masaya oturacak. Yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcuya, mevkiidaşı N'Sakala'ya önerilen 750 bin Euro teklif edilecek. Tecrübeli oyuncubu rakamı kabul etmezse, görüşmelerde ısrarcı olunmayacak.

Orhan Yıldırım