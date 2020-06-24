N'Sakala Beşiktaş paylaşımını beğendi

Beşiktaş ile adı transfer konusunda uzun zamandır anılan Aytemiz Alanyaspor'un sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin paylaşımını beğendi.

24 Haziran 2020, Çarşamba 02:16 Son Güncelleme:
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N'Sakala Beşiktaş paylaşımını beğendi

Aytemiz Alanyaspor'un 1990 doğumlu oyuncusu Fabrice N'Sakala'nın adı uzun zamandır Beşiktaş ile anılıyor. Eski hocası Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği iddia edilen N'Sakala bir takipçisinin Beşiktaş formalı paylaşımını beğendi.

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen N'Sakala bu sezon lig ve kupada 30 maça çıktı. Caner Erkin'in takımdan ayrılacağını menajerinin açıklamasının ardından deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yükseldiği gelen bilgiler arasında..


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