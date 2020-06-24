Aytemiz Alanyaspor'un 1990 doğumlu oyuncusu Fabrice N'Sakala'nın adı uzun zamandır Beşiktaş ile anılıyor. Eski hocası Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği iddia edilen N'Sakala bir takipçisinin Beşiktaş formalı paylaşımını beğendi.
Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen N'Sakala bu sezon lig ve kupada 30 maça çıktı. Caner Erkin'in takımdan ayrılacağını menajerinin açıklamasının ardından deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yükseldiği gelen bilgiler arasında..