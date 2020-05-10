Kan tahlillerinde ölçüm yapılırken standart bir parametre olarak nrbc ele alınırken, diğer yandan bir kan hücresidir. Uzman doktor kontrolü altında ele alınacak olan tahliller neticesinde, istenen diğerini aşağısında ya da yukarısında çıkması, birtakım bazı hastalıkların yaşanabileceği durumunu göstermektedir. Günümüzde nrbc düşüklüğü ya da yüksekliği hem yetişkinler hem de çocuklar ve bebeklerde görülebilmektedir.

NRBC kan değeri nedir?

Eritropoetik değerinin tıp diline göre yüksek aktivite noktasında artış ya da azalış göstermesi nrbc olarak bilinmektedir. Bu artışı stres ya da bu gibi pek çok farklı sebep tetikleyebilmektedir. Aynı zamanda hematolojik bazı sorunların da yine bu değer düşüklüğü veya artışının ortaya çıkarabileceğini söylemek mümkün. Daha açıklayıcı şekilde anlatmak gerekirse çekirdekli kırmızı kan hücreleri olarak da nrbc ön plana çıkıyor. Nrbc sayımı ile beraber ortaya çıkan normalin dışındaki değerler birçok farklı hastalığın habercisi olabilir.

Bu sebepten dolayı bazı insanlar için nrbc testlerinin daha sık ve belirli aralıklar eşliğinde yapılması büyük öneme sahiptir. Özellikle yeni doğanlar, çocuklar, gençler, şiddetli anemisi bulunanlar ile beraber bütün YBÜ hastaları bu kriterler içerisinde yer alır. Böylece olası hastalıklar ve rahatsızlıklar erken zamanda tespit edilmek suretiyle, gerekli önlemler ve tedavi koşulları ele alınabilmektedir. Aksi halde ortaya çıkacak hastalıklar için öncelikle şiddetli belirtiler ile beraber, hayata önemli oranda tesir edecek ciddi rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalmak mümkün olur.

NRBC kan değeri yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Her yaştan kesimi etkileyebilecek nrbc artışı ya da azalışı farklı hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Özellikle enfeksiyonun varlığı başta olmak üzere aynı zamanda birçok değişik hastalık da ön plana çıkıyor. Kan hücrelerinde meydana gelen bu yükseklik ve düşüktür hem yetişkinler hem de çocuklar ve bebeklerde söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda gereken testler ve tahliller ile beraber hastalığın önüne geçildiği zaman, hemogram yani kan sayımı ile beraber değerini yeniden istenilen noktaya geldiği anlaşılır. Bu doğrultuda NRBC değerinin yükselmesi ile düşmesi belli başlı bazı durumlar ile ortaya çıkabilmektedir.

- Kronik miyelositer lösemi,

- Agnojik myeloid metaplazi,

- Relatif polistemi,

- Polisitemia Vera,

- Monge hastalığı (yüksekte yaşama)

- Mutlak polistemi,

Bu gibi farklı durumlar karşısında nrbc değeri düşmekte ya da yükselmektedir. Mutlaka öncelikle yapılan gerekli testler ve tahliller üzerinden bu değerlerin düşmesi ya da yükselmesine sebep olan hastalık ortaya çıkarılmalıdır. Özellikle kan tahlillerinde ortaya çıkan sıfıra yakın değerler, olağan dışı düşüklük şeklinde tespit edilmektedir. Ele alınan hastalık tedavileri ile beraber hasta iyileştiği sürece içerisinde nrbc değerleri de normal referans aralıklarına dönmeye başlamaktadır.

NRBC değer aralığı kaç olmalı?

Bu konuda yaşanan sorunlara karşı en çok merak edilen konular arasında nrbc değer aralığını kaç olması gerektiğidir. Bu durumun yetişkinlerde ve bebeklerde değişkenlik gösterdiğini dile getirmek mümkün. Örneğin prematüre bebekler ele alındığında bu değer, ‘1000 NRBC/100 WBC’ şeklinde olan bir değer olarak öne çıkmaktadır. Ancak yetişkinler için ele alınacak olan bu değer kişinin bulunduğu bünye yapısı ve sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik yaratmaktadır. Genel olarak ise bu kapsamda ele alınacak olan değer, ‘0.01 ile 0.10’ diğerleri öne çıkmakta ve bazı koşullarda bu değerlerin düşük olduğu bilinmektedir.

NRBC değerinin normalin dışına çıkması farklı nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bunlar içerisinde talasemi, hematopoetik stres, myeloproliferatif gibi durumlar yer almaktadır. Bu sorunlar kalıtsal hastalık ya da proteinleri bir araya getiren halkaların üretimi noktasında yaşanan sorunlar üzerinden meydana gelmektedir. Bu konuda pek çok farklı hastalık sınıfı kandaki nrbc değerini daha yüksek noktaya çıkarmakta; aynı zamanda değerini daha aşağısına indirmektedir. Böyle durumlarda mutlaka gerekli test ve tahlillerin doktor kontrolü altında yapılması gerekir. Daha sonra gerekli tedaviler ele alınmalı ve süreç kontrollü şekilde gerçekleşmelidir.