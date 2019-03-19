Nowitzki en skorer 6. isim oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, NBA tarihinin en skorer altıncı ismi oldu.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, sahasında New Orleans Pelicans’a 129-125 mağlup olurken, karşılaşmada 8 sayı üreten 40 yaşındaki Nowitzki, NBA tarihine geçti.
Wilt Chamberlain’i geride bırakan Nowitzki, 31 bin 424 sayıyla NBA’de en skorer basketbolcular listesinde altıncı sıraya yükseldi.
Listede Kareem Abdul-Jabbar, 38 bin 387 sayıyla zirvede yer alıyor.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119
Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116
Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114
Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92
Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101
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