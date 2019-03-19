Nowitzki en skorer 6. isim oldu

NBA’de Dallas Mavericks forması giyen Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain’i geride bırakarak en skorer basketbolcular listesinde altıncı sıraya yükseldi.

19 Mart 2019, Salı 10:28
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Nowitzki en skorer 6. isim oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, NBA tarihinin en skorer altıncı ismi oldu.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, sahasında New Orleans Pelicans’a 129-125 mağlup olurken, karşılaşmada 8 sayı üreten 40 yaşındaki Nowitzki, NBA tarihine geçti.

Wilt Chamberlain’i geride bırakan Nowitzki, 31 bin 424 sayıyla NBA’de en skorer basketbolcular listesinde altıncı sıraya yükseldi.

Listede Kareem Abdul-Jabbar, 38 bin 387 sayıyla zirvede yer alıyor.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119

Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116

Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114

Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101

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