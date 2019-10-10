Trabzonspor’a geldiği günden bu yana son derece iyi işler çıkartan, sol bek oynamasına rağmen yaptığı asistler ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Novak için yönetim sözleşme uzatma konusunda hayli kararlı.

Sosa ile beraber Çek oyuncuyla da yola devam etmenin yollarını arayan Bordo-Mavililer’in temaslarının son derece olumlu seyrettiği öğrenildi. Trabzonspor’da kalmaya sıcak baktığını ve Karadeniz ekibine her açıdan çok alıştığını her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, sezon başındaki teklifleri de bu nedenle geri çevirmişti.

3 yıllık bir mukavele hazırlığında olan tarafların artık detaylar ve ödeme programı üzerinde konuşmaya geçmesi, kısa sürede de anlaşma sağlaması bekleniyor. Novak konusunun çözüme kavuşturulmasından sonra Trabzonspor Yönetimi, sözleşme sonuna gelinen bir başka yıldız Sosa’ya yağunlaşacak.