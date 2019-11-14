Novak’ın sözleşmesi hazır

Bordo-Mavili takıma 1 milyon 900 bin Euro’ya transfer olan oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansların ardından piyasa değeri 4 milyon Euro’ya yükseldi. Bordo-Mavililer’le sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Novak ile yönetimin görüşmeleri de sürüyor. Karadeniz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacıdan memnun olan Ağaoğlu yönetimi, yeni kontrat imzalamak için futbolcunun menaceriyle aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışırken oyuncu da Trabzon’da mutlu olduğunu ifade ediyor.