Novak:Forvet gibi düşünüyorum

Savunma oyuncusu olmasına rağmen Trabzonspor formasıyla çıktığı 79 maçta 14 gol attığı hatırlatılan Novak, “Golcülük içgüdüsüne dair her şey sanırım ben gençken başlamıştı. Çünkü hep santrfor pozisyonunda oynuyordum. Sonrasında kanat ve 10 numarada oynattılar. 18 yaşında başka kulübe transfer olmuştum ve sol bekte oynayacak kimse yoktu. Beni o mevkide denemeye karar verdiler ve sol bek pozisyonda 3-4 maça çıktım ve gösterdiğim performansı beğendiler. Sonra hep sol bekte oynadım. Ancak hala hep bir santrfor gibi düşünüyorum her zaman gol atmak, asist yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.