Novak yine iş başına

Fırtına’nın gizli golcüsü, Malatya’da perdeyi açtı. Filip Novak, 10. dakikada şık bir kafa golüyle fileleri havalandırdı.

Sol bekte oynamasına rağmen sık sık hücum organizasyonlarına katılan Çek futbolcu, Trabzon’a geldiği günden beri ligde en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda. Ocak 2018’den bu yana oynanan lig maçları dikkate alındığında Novak’ın tam 11 golü bulunuyor. Yıldız futbolcu son olarak Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe karşılaşmasında golünü atmıştı. Novak’ın ligde de bu sezon 3 golü bulunuyor. Mayıs ayında sözleşmesi bitecek başarılı sol bek ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, yönetimin önümüzdeki haftalarda bu işe nokta koyması bekleniyor.