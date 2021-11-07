Novak: Kolay goller yiyoruz

Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Novak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Novak'ın açıklamaları şöyle;

Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evimizde puanlar kaybettik fakat futbol böyle bir şey, bizler sonuna kadar mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Umarım daha iyi sonuçlar almak için tekrar geri döneriz. Duran toplar üzerine çok çalışıyoruz. Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz.