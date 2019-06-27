Novak ile yeni sözleşme

Çok iyi bir sezon geçiren, savunmadaki görevinin yanı sıra skora da kritik katkılarda bulunan Novak, doğal olarak birçok takımı peşine takmıştı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu gelen tüm tekliflere rağmen Trabzonspor’da 1 sezon daha kalmak istediğinin altını çizince en azından oyuncu açısından konu kapanmış oldu.

Ancak 29 yaşındaki futbolcudan çok memnun olan Trabzonspor Yönetimi ve teknik heyet, Novak’ın sadece 1 sezon daha takımda kalmasını istemiyor, uzun soluklu bir mukavele planlıyor. En kısa zamanda Çekyalı savunmacının menacerinin Türkiye’ye davet edileceği ve masaya oturulacağı öğrenildi.

Novak ile önümüzdeki sezonun haricinde 2 yıllık anlaşma daha planlandığı dile getirilirken, oyuncunun bu yeni teklife vereceği yanıt ise merak konusu. Bu arada sadece Novak ile değil, sözleşmesi 1 yıl kalan ve sezonu sakat tamamlayan Onazi ile de aynı şekilde bir görüşme yapılacak.

Hem saha içi hem de dışındaki tutumuyla Trabzonspor’a kısa sürede uyum sağlayan futbolcunun da yeni mukaveleye sıcak baktığı bildirildi.