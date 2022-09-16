Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup ile birlikte Tenis kariyerine nokta koyacağını duyurdu. 41 yaşındaki efsane, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla geçti. Formda bir şekilde dönmek için çok çalıştım. Ancak vücudumun kapasitesini ve limitlerimi biliyordum. Son zamanlarda bana verdiği mesaj çok değerliydi. 41 yaşındayım. 24 yılda bin 500'den fazla maç yaptım. Tenis bana daha önce hayal ettiğimden çok daha cömert davrandı. Şimdi profesyonel kariyerimin sonlanması gerektiğinin farkındayım. Londra'daki ATP turnuvası Laver Cup benim son turnuvam olacak. Gelecekte yine tenis oynayacağım. Bu kesinlikle Grand Slam'ler veya turnuvalar olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ekselansları, 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Laver Cup’tan sonra tenisi bırakacak.

Djokovic'ten veda mesajı

Sahadaki ezeli rakiplerinden biri olan Novak Djokovic sosyal medya hesabından bir yazı yayınlayarak efsane isme veda etti.

Sırp tenisçi paylaşımında "Bugünleri yaşamak ve paylaştığımız şeyleri anlatmak zor. 10 yıldır inanılmaz anlar yaşadık, mücadeleler verdik. Seni saha içinde ve dışında tanımak bir onurdu. Yeni hayatının harika şeyler içereceğini biliyorum. Mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.