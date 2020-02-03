Novak Djokovic’ten 17. Grand Slam kupası

Yılın ilk Grand Slam’i 2020 Avustralya Açık’ta tek erkeklerin şampiyonu 8. kez Novak Djokovic oldu.

Finalde Avustralyalı Dominic Thiem’le karşılaşan Sırp raket, 4 saat süren müthiş mücadele sonunda rakibini 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4’lük setlerle 3-2 mağlup etti.

Djokovic, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını elinde bulundurduğu Avustralya Açık’taki (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) 8. zaferiyle birlikte toplamda kariyerinin 17. grand slam kupasını koleksiyonuna ekledi.

Nole bu kupayla birlikte Rafael Nadal (19) ve ‘En Çok Grand Slam Kazanan Tenisçi’ kategorisinde zirvede yer alan Roger Federer’e (20) bir adım daha yaklaştı. Djokovic ayrıca, açık dönemde son 10 yılda 3 farklı grand slami kazanmayı başaran tek sporcu unvanını da eline geçirdi.