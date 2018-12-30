Novak Djokovic, yeni sezona da şampiyonlukla başladı!

Erkekler tenisinin 1 numaralı ismi Novak Djokovic, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Avustralya Açık'a hazırlık niteliğinde olan ve puan değeri taşımayan özel organizasyonun finalinde Kevin Anderson'la karşılaşan Sırp raket, mücadeleden 4-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle galip ayrıldı.

Bu sonuçla Abu Dabi'deki 4. şampiyonluğunu kucaklayan Djokovic, Rafael Nadal'la birlikte turnuvayı en çok kazanan isim oldu. Dominic Thiem'i 6-3, 4-6 ve 10-3'lük setlerle deviren Karen Khachanov ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler