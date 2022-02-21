Novak Djokovic: Şu anda seçim yapamıyorum

Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Dubai Duty Free Championships öncesinde açıklamalarda bulundu.

Avustralya Açık öncesinde Covid-19'la ilgili gerekli belgeleri sunamayan ve Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, Dubai Duty Free Championships'le korta dönmeye hazırlanıyor.

Aşı olmadığı için bu yıl hangi turnuvalarda mücadele edeceği henüz belli olmayan Sırp raket, Dubai'deki turnuvada aşı şartı olmadığı için yer alabilecek.

NTV Spor'un haberine göre bugün, Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak Djokovic maç öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Kuralları takip etmek zorundayım. Oynayabileceğim hangi turnuva olursa olsun katılmaya çalışacağım. Şu anda seçim yapamıyorum. Nerede oynamama izin verilirse orada olacağım. Bu sezonun tamamında oynamak gibi bir niyetim yok ve bu sezonun öncesinde planım bu değildi."