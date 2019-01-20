Novak Djokovic çılgına döndü!

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta Sırp raket Novak Djokovic, Denis Shapovalov karşısında havanın henüz kararmamasına rağmen kort ışıklarının açılması nedeniyle çılgına döndü!

20 Ocak 2019, Pazar 09:49
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Novak Djokovic çılgına döndü!

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta Sırp raket Novak Djokovic, 12. kez 4.tura yükseldi. Denis Shapovalov’u (6-3, 6-4, 4-6, 6-0) 3-1 yenen Djokovic özellikle de kaybettiği sette, havanın henüz kararmamasına rağmen kort ışıklarının açılması nedeniyle çılgına döndü!

Bundan dolayı hakeme rahatsızlığını belirtse de çözüm bulamayan Nole’nin konsantrasyonu bozuldu ve 4-2 önde olduğu seti 4-6 verdi. Daha da hırslanan Djokovic 4. sette ise işi uzatmadı ve basit hatalar yapan rakibine oyun vermeden korttan zaferle ayrıldı.

Dünün diğer maçlarında ise kadınlarda dünyanın 1 numarası Halep, Venus Williams’ı elerken, Serena Williams, Svitolina (6), Osaka (4), erkeklerde de; Zverev (4), Nishikori (8) 4.tura yükseldi. 

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