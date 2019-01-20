Novak Djokovic çılgına döndü!

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta Sırp raket Novak Djokovic, 12. kez 4.tura yükseldi. Denis Shapovalov’u (6-3, 6-4, 4-6, 6-0) 3-1 yenen Djokovic özellikle de kaybettiği sette, havanın henüz kararmamasına rağmen kort ışıklarının açılması nedeniyle çılgına döndü!

Bundan dolayı hakeme rahatsızlığını belirtse de çözüm bulamayan Nole’nin konsantrasyonu bozuldu ve 4-2 önde olduğu seti 4-6 verdi. Daha da hırslanan Djokovic 4. sette ise işi uzatmadı ve basit hatalar yapan rakibine oyun vermeden korttan zaferle ayrıldı.

Dünün diğer maçlarında ise kadınlarda dünyanın 1 numarası Halep, Venus Williams’ı elerken, Serena Williams, Svitolina (6), Osaka (4), erkeklerde de; Zverev (4), Nishikori (8) 4.tura yükseldi.